Esquadrão de Aço inicia preparação para enfrentar o Avaí

O Voltaço começou nesta quarta-feira (dia 11), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, sua preparação para o duelo contra o Avaí, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida ocorrerá na terça-feira (dia 17), às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

As atividades desta quarta-feira aconteceram em dois períodos. Pela manhã, os atletas participaram de atividades na academia.

Já no período da tarde, treinaram no campo sob o comando do técnico Rogério Corrêa.

Foto: Divulgação