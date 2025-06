Morre aos 77 anos Antônio Jorge Melo da Silva Ramos, proprietário do restaurante Bracarense

Morreu nesta terça-feira (dia 11), por volta das 21h, no Hospital da Unimed, o empresário Antônio Jorge Melo da Silva Ramos, mais conhecido como Melo, aos 77 anos. Ele era proprietário do tradicional restaurante Bracarense, localizado na Praça da Colina, em Volta Redonda.

Figura querida por amigos, clientes e funcionários, Melo construiu, ao longo de quase três décadas, uma trajetória marcada pela simpatia, hospitalidade e dedicação ao Bracarense, que se tornou um dos pontos mais tradicionais da cidade.

A causa da morte não foi divulgada. Amigos próximos destacam que Melo era uma pessoa generosa, sempre atenta aos detalhes e ao bem-estar de todos ao seu redor. “Grande amigo, pessoa maravilhosa, vai deixar muitas saudades”, escreveu um dos amigos em homenagem publicada nas redes sociais.

Fundado em 1996, o restaurante se tornou referência no coração do bairro Colina por unir chope gelado, churrasco e atendimento acolhedor, marca que Melo ajudou a consolidar com seu estilo afetuoso de gestão.

O corpo será velado no Cemitério Portal da Saudade. O horário do enterro ainda não foi divulgado pela família.

Viúvo de Neyde, Melo deixa duas filhas, Gabriela e Cíntia, e o neto Bennycio.

Foto: Arquivo pessoal