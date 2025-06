Sindicato dos Metalúrgicos conquista Certidão Negativa de Débitos e marca novo capítulo na gestão financeira

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense obteve, recentemente, a Certidão Negativa de Débitos (CND), documento que comprova que uma pessoa física ou jurídica está em dia com as suas obrigações fiscais junto a um determinado órgão público (federal, estadual ou municipal). A CND atesta que não há pendências ou débitos pendentes.

Segundo a entidade, essa regularização fiscal representa um marco para o sindicato, garantindo mais segurança financeira, credibilidade e novas oportunidades. “Regularizar a situação fiscal era um desafio gigantesco, mas conseguimos com muito empenho e planejamento especializado. Isso nos dá estabilidade e abre espaço para um crescimento sólido”, diretor financeiro, Alex Clemente.

Os resultados desse trabalho resultaram na regularização fiscal perante órgãos federais; obtenção da CND, permitindo participação em licitações e convênios públicos; redução significativa da dívida, gerando uma economia estimada de R$ 14 milhões e estabilidade financeira, criando bases sólidas para investimentos futuros.

O presidente do sindicato, Odair Mariano celebrou o impacto dessa conquista. “A Certidão Negativa de Débitos nos abre portas para novas parcerias e investimentos. É um divisor de águas para o sindicato, que agora pode ampliar sua atuação e fortalecer sua representatividade. Esse resultado foi fruto do compromisso da nossa diretoria, que trabalhou duro para garantir um futuro mais sólido para todos”.

Além dos benefícios imediatos, segundo a entidade, a regularização traz novas possibilidades para o sindicato, como a participação em licitações públicas e convênios governamentais, acesso a linhas de financiamento com juros reduzidos e o fortalecimento da credibilidade junto aos representados, parceiros e instituições.