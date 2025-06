PMVR abre inscrições para graduação gratuita em RH para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está com inscrições abertas para um curso superior gratuito em Recursos Humanos, exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa faz parte do programa “Diploma Cidadão” e é realizada em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). As vagas são presenciais, limitadas e voltadas a moradores do município com ensino médio completo.

Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de julho pela internet, por meio do link https://forms.gle/uEVWscCwdQDf5fwB7. As aulas têm início previsto para o segundo semestre de 2025.

De acordo com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso ao ensino superior e proporcionar mais oportunidades de qualificação profissional para pessoas com deficiência.

“Ações como essa contribuem para a promoção da inclusão social, da acessibilidade e da igualdade de oportunidades. O curso será oferecido na modalidade presencial e representa uma importante ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, permitindo que conquistem um diploma de nível superior e ampliem suas perspectivas no mercado de trabalho”, ressaltou o secretário.

Outras informações poderão ser obtidas pela rede social da SMPD (https://linktr.ee/smpd.vr ).

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.