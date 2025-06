Policiais civis da 66ª DP (Piabetá), com apoio de agentes do Programa Segurança Presente, prenderam na sexta-feira (dia 13) um homem acusado de homicídio. O criminoso foi capturado no bairro Fragoso, Magé, após informações de inteligência.

Segundo as investigações, o autor foi apontado como principal suspeito da morte de um homem, em fevereiro de 2023, em Angra dos Reis. Na ocasião do fato, o corpo da vítima foi encontrado no Centro, decapitado.