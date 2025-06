Cabo da Aman é preso em Barra Mansa por porte ilegal de arma

Um cabo da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), de 28 anos, foi preso na noite do domingo (dia 15), em Barra Mansa, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi flagrado com um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições deflagradas.

A prisão ocorreu na Rua General Barcelos, no bairro Boa Sorte, após o militar, que dirigia um Corolla, realizar uma manobra brusca que chamou a atenção de uma equipe da Polícia Militar. No carro estavam ainda dois outros homens, de 34 e 43 anos.

Segundo a PM, ao ser abordado, o cabo pediu para pegar o celular dentro do veículo, mas ao retornar, deixou cair a arma da cintura, revelando o porte ilegal. Durante revista no carro, os policiais encontraram ainda uma pistola com carregador contendo 17 munições, em posse do homem de 43 anos, e uma faca.

Na delegacia, o proprietário da pistola apresentou a documentação legal da arma e foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 3.036. O terceiro ocupante do veículo foi ouvido como testemunha e também foi liberado.

O cabo da Aman, no entanto, teve a prisão mantida por portar uma arma com a numeração raspada. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado por militares da Aman para a sede da instituição, em Resende.

Com informações do Foco Regional / Foto: Divulgação/Polícia Militar