Assembleia de Deus realiza 5ª Marcha da Família em Volta Redonda

A Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza no próximo sábado, dia 21 de junho, a quinta edição da Marcha da Família. O objetivo da caminhada evangelística de aproximadamente três quilômetros é levar o amor de Jesus através da união das famílias.

A concentração será às 13h na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado. Logo depois, os participantes vão percorrer as seguintes vias: Avenida Lucas Evangelista, Viaduto Nossa Senhora das Graças, Avenida dos Trabalhadores e ruas 33, 14 e 31. Todo o percurso contará com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O evento será finalizado com um culto em ação de graças no vão da Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. “A família é um presente de Deus. Por isso, devemos cuidar e proteger essa instituição. A marcha é uma oportunidade para todos nós nos unirmos e fazermos uma declaração pública sobre a importância da família na sociedade”, enfatizou o pastor presidente da Cadevre, Rinaldo Silva Dias.

Foto: Divulgação