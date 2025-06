Polícias Federal e Civil miram advogado por lavagem de dinheiro ligada à organização criminosa na Baixada Fluminense

A Polícia Federal – em ação conjunta com a Polícia Civil, através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (FICCO/RJ) – deflagrou na manhã desta terça-feira (dia 17) a Operação Carcará Conselour, com o objetivo de apurar a atuação de um advogado suspeito de ser responsável por ocultar e dissimular a origem ilícita de valores proveniente de crimes cometidos por uma organização criminosa.

Na ação de hoje, policiais federais e civis lotados na FICCO/RJ, com apoio de policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu/RJ, cumprem dois mandados de busca e apreensão na cidade de Duque de Caxias/RJ, na Baixada Fluminense. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 395 mil.

A investigação teve início após a análise de materiais apreendidos na operação Carcará, deflagrada pela PF em junho de 2023, que desarticulou uma organização criminosa especializada na produção e comercialização de moeda falsa em um laboratório gráfico na Baixada Fluminense.

As diligências apontaram que o advogado, além de assessor a organização criminosa na execução da atividade criminosa, também se prestava a salvaguardar, em sua própria conta, os valores provenientes das atividades ilícitas.

O investigado responderá pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL) e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Rio de Janeiro.