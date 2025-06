VR: Caminhão tomba na Dutra, fere motorista e causa lentidão no trânsito

Um caminhão tombou no início da tarde desta terça-feira (dia 17) na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda, deixando um homem ferido e causando lentidão no trânsito. O acidente aconteceu no km 264 da pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do entroncamento com a Rodovia dos Metalúrgicos, um dos acessos mais movimentados da cidade.

Segundo informações da CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e recusou atendimento hospitalar, assinando um termo de responsabilidade ainda no local. Equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente e prestaram os primeiros socorros.

A CCR informou que, para a retirada do veículo, foi necessária a interdição parcial da pista, com o tráfego sendo desviado apenas para a faixa da esquerda. O procedimento de destombamento foi concluído por volta das 13h45. Durante esse período, os motoristas enfrentaram cerca de um quilômetro de congestionamento.

Até o momento, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais