Barra Mansa decreta ponto facultativo nesta sexta-feira, após feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 20 de junho, em razão do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (dia 19). Durante o período, os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão para garantir o atendimento à população.

Confira a seguir os detalhes do funcionamento dos serviços.

Unidades de saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital da Mulher e a Central de Ambulâncias funcionarão normalmente, em regime de plantão. As unidades de saúde (postos) estarão fechadas. A Central de Ambulâncias pode ser acionada pelo telefone (24) 3512-0786. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atende pelo número 192.

Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Barra Mansa não funcionará durante o feriado, retornando às atividades na segunda-feira, dia 23 de junho, a partir das 7h.

Tratamento Fora de Domicílio

O serviço de Tratamento Fora de Domicílio funcionará em regime de plantão para atendimentos agendados e casos emergenciais. O contato pode ser feito pelo WhatsApp (24) 98155-2106.

Farmácia Municipal

A Farmácia Municipal não funcionará durante o feriadão, retomando o atendimento na segunda-feira, dia 23, a partir das 8h.

Saae-BM

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) estará operando normalmente em regime de plantão para emergências. O contato pode ser feito pelos telefones (24) 3512-4333 e 0800-115-9090.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal atuará normalmente, 24 horas por dia. Os contatos são: (24) 3028-9339, (24) 3028-9369 e 153.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Barra Mansa também estará de plantão durante todo o feriado, com atendimento 24 horas. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

Restaurante do Povo

O Restaurante do Povo Irmão Ruth, no Centro, não funcionará na quinta-feira, dia 19, em razão do feriado. Na sexta-feira, dia 20, o funcionamento será normal, com café da manhã das 6h30 às 8h, almoço das 10h30 às 14h e jantar das 18h às 20h.

