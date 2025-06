Detran RJ e Correios assinam contrato para entrega domiciliar gratuita de documentos

Os Correios vão passar a entregar em domicílio, gratuitamente, todos os documentos emitidos pelo Detran RJ – a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Permissão Internacional para Dirigir (PID); Carteira de Visitante SEAP (documento para que parentes possam visitar detentos em unidades prisionais do estado); e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). O contrato foi assinado nesta terça-feira (dia 17), pelo presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, e pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. A lei é de autoria do deputado Vinicius Cozolino (União).

O serviço é opcional. Já a partir da semana que vem, os cidadãos poderão decidir se querem receber o documento em casa ou se preferem fazer a retirada nos postos do Detran RJ, como ocorre atualmente. A partir da primeira semana de julho, os Correios começarão a entregar os documentos, via SEDEX, nos endereços indicados pelos usuários. Todas as entregas poderão ser rastreadas.

“O Detran RJ será o primeiro do país a oferecer a entrega de forma totalmente gratuita aos usuários. É uma honra firmar essa parceria com os Correios, prestando um serviço que transforma, impacta e muda a vida dos cidadãos. Gostaria de agradecer ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, que foram fundamentais para que isso acontecesse”, disse o presidente do Detran RJ, Vinicius Farah. “Essa medida atende aos anseios da população, que busca agilidade e praticidade, e nos auxilia a assegurar a todos o direito à cidadania de maneira eficaz. Esse é um dos muitos projetos em curso para que o Detran RJ vire uma referência nacional”, completou.

O contrato permitirá o envio de até 260 mil documentos por mês. Farah ressaltou que os Correios foram escolhidos por serem uma empresa pública com história de serviços prestados e por terem estrutura de logística pronta para atender a população do Estado do Rio. O presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, agradeceu a confiança e informou que a empresa criou o projeto CEP para Todos, com o objetivo de facilitar a entrega dos documentos em comunidades, onde atualmente há dificuldade de chegada dos serviços públicos.

“Para nós, é muito importante essa parceria com o Detran RJ. Os usuários que optarem pela entrega domiciliar receberão imediatamente um código de rastreio e poderão acompanhar o envio do documento. O projeto CEP para Todos permitirá que possamos fazer entregas em comunidades que hoje não dispõem do serviço”, disse Fabiano.

Como vai funcionar

Os documentos serão enviados pelos Correios, com aviso de recebimento. Cada documento receberá um código de rastreamento único, que será informado no momento em que a pessoa optar pelo recebimento domiciliar. De posse desse código, será possível verificar o status da entrega no site ou no app dos Correios.

Ao todo, serão feitas três tentativas de entrega em domicílio. Caso não seja possível, o documento seguirá para a agência de Correios mais próxima do usuário, ficando disponível por um prazo de sete dias úteis. Depois desse período, o documento será encaminhado para o posto do Detran RJ indicado, onde poderá ser retirado.