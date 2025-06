Após perseguição, carro roubado é recuperado pela PM em Volta Redonda; suspeito é preso com arma e munições

Um carro roubado foi recuperado pela Polícia Militar no início da noite da terça-feira (dia 17), em Volta Redonda. O veículo, um Chevrolet Celta havia sido levado por um assaltante no bairro Conforto, por volta das 18h27.

Segundo o registro da ocorrência, a guarnição foi acionada pelo CIOSP e deu início às buscas. Os policiais posicionaram a viatura estrategicamente na Rodovia dos Metalúrgicos, onde o veículo havia sido flagrado por câmeras de segurança. Pouco tempo depois, avistaram o carro com as características informadas e iniciaram o acompanhamento.

Mesmo com a ordem de parada, o motorista tentou fugir, mas foi alcançado na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista pessoal e localizaram no veículo um revólver calibre .32 com cinco munições intactas. No bolso do suspeito, foram encontradas outras três munições de calibre .22, além de R$ 20 em dinheiro.

O homem confessou ter cometido o roubo e disse ter usado a arma apreendida para cometer o crime. Com ele, também foram encontrados dois celulares – um da marca Samsung e outro Motorola – que foram levados para a delegacia, junto com o veículo e os demais itens.

O caso foi apresentado na 93ª DP (Volta Redonda), onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.