Francisco Cuoco morre aos 91 anos e deixa legado na dramaturgia brasileira

Morreu nesta quinta-feira (dia 19), aos 91 anos, em São Paulo, o ator Francisco Cuoco, um dos grandes nomes da televisão brasileira. Internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, ele tratava complicações de saúde relacionadas à idade. Cuoco ficou conhecido por papéis marcantes como Carlão em Pecado Capital e atuou em novelas icônicas como O Astro, Selva de Pedra e O Sétimo Sentido. Ele deixa três filhos e netos.

Ex-feirante, filho de imigrante italiano, Cuoco chegou a pensar em ser advogado, mas se encantou pelo teatro ainda jovem. Com carreira que começou no Teatro Brasileiro de Comédia e ganhou força na extinta TV Tupi, ele brilhou na Rede Globo nas décadas de 1970 a 1990. Embora seus papéis principais tenham diminuído nos últimos anos, o ator se manteve ativo até 2023. Durante a pandemia, enfrentou um quadro de depressão, superado com apoio dos filhos. O artista será lembrado como um dos maiores galãs e intérpretes da história da TV brasileira.

