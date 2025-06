PF e PMERJ realizam ação de combate ao tráfico de drogas e corrupção de menores, em Volta Redonda

Na manhã desta quinta-feira (dia 19), a Polícia Federal, em ação conjunta com a PMERJ (28º Batalhão), realizaram uma ação para reprimir a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A ação foi realizada no município de Volta Redonda, em um imóvel que estava sendo utilizado para o preparo e endolação dos entorpecentes.

As diligências resultaram na prisão em flagrante de três homens, além da apreensão de mais três menores de idade que também estavam envolvidos no esquema. Ao todo, foram apreendidos cerca de 1,5 kg de maconha, 1 kg de cocaína e crack, além de 199 cápsulas de cocaína e 220 sacolés de maconha. Também foram encontrados um rádio transmissor com uma bateria, uma balança de precisão, três celulares, um saco contendo pinos vazios e uma motocicleta.

Durante a abordagem, houve uma tentativa de destruição e descarte dos celulares, mas os aparelhos foram recuperados em áreas próximas, ainda em funcionamento. Os menores de idade foram apreendidos e todo o material ilícito encontrado será submetido à perícia técnica criminal.

Após a lavratura dos autos de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles responderão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.