Jovem é morto a tiros no bairro Roberto Silveira, em BM

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (dia 21) no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A própria mãe da vítima relatou aos policiais que o autor dos tiros estava acompanhado de um comparsa. Ambos seriam integrantes de uma facção criminosa que atua na região da Vila Delgado, bairro vizinho.

Inicialmente, o caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas, com a confirmação do óbito no hospital, passou a ser tratado como homicídio doloso. Ainda segundo a PM, não houve perícia no local do crime, uma vez que a vítima já havia sido socorrida — por terceiros ou por meios próprios — quando os agentes chegaram. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas.

Até o fechamento desta reportagem, nenhum dos suspeitos havia sido localizado. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Testemunhas informaram que o crime pode estar ligado a disputas internas entre facções criminosas. A Polícia Civil, porém, não confirma oficialmente essa motivação e apura todas as linhas de investigação.

O 28º Batalhão de Polícia Militar informou que equipes seguem realizando buscas na região para tentar localizar os envolvidos.