Resende: Motorista de aplicativo morto em tentativa de assalto completaria 59 anos nesta quarta-feira

O motorista de aplicativo Márcio da Silva Fernandes, morto a tiros na tarde da segunda-feira (dia 23) durante uma tentativa de assalto em Resende, completaria 59 anos nesta quarta-feira (dia 25). O crime ocorreu na Estrada de Bulhões, no bairro Novo Surubi. Márcio morava em Porto Real.

Segundo informações da Polícia Militar, Márcio foi encontrado já sem vida dentro do carro, um Honda HR-V, no banco do motorista. Pouco tempo após o crime, agentes que patrulhavam a região flagraram um homem correndo em direção a uma ponte de madeira. Ao ser abordado, ele inicialmente afirmou ter sofrido uma tentativa de homicídio. No entanto, ao ser confrontado, mudou sua versão e confessou estar no local do crime, alegando que um comparsa teria sido o autor dos disparos.

A Polícia Civil informou que os dois suspeitos, de 21 e 22 anos, também são moradores de Porto Real e foram capturados. A dupla teria contratado a corrida com o objetivo de obrigar o motorista a realizar transferências bancárias, possivelmente via Pix. Durante a ação criminosa, um dos suspeitos, que estava no banco de trás, teria se assustado com um movimento da vítima, acreditando que fosse uma reação, e atirou.

Uma arma de fogo, possivelmente usada no crime, foi localizada em uma área de mata próxima. O caso foi registrado na delegacia de Resende. A perícia esteve no local e o corpo de Márcio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Os dois suspeitos seguem presos e estão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação