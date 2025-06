Detran RJ vai agilizar emissão de carteira de identidade no aplicativo RJ Digital

O Governo do Estado está ampliando a oferta de serviços digitais disponíveis no RJ Digital – aplicativo que centraliza e facilita o acesso móvel a diversos serviços públicos estaduais. Uma parceria entre o Detran RJ, a Secretaria de Transformação Digital e o Proderj vai facilitar o agendamento e a emissão de primeira ou segunda via da carteira de identificação civil.

Desde terça-feira (dia 24), quem acessar o RJ Digital vai poder preencher os dados do formulário e fazer o upload dos documentos necessários (obrigatórios e opcionais) para a solicitação do documento. Desta forma, o atendimento presencial será, apenas, para a coleta das digitais, fotografia para o documento e conferências dos dados informados.

O presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, destaca que o serviço visa facilitar o dia a dia do cidadão fluminense, desburocratizando e agilizando o acesso ao serviço.

“Estamos empenhados em facilitar a vida da população, desburocratizando processos e trazendo mais comodidade para o dia a dia do cidadão fluminense. Com esse serviço, vamos possibilitar o acesso à cidadania com apenas alguns cliques, na palma da mão. Essa é uma determinação do governador Cláudio Castro”, declarou Farah.

Com o objetivo de oferecer cada vez mais serviços de forma digital, o aplicativo aumenta a eficiência do serviço, garantindo a qualidade no atendimento.

“A disponibilização de mais esse serviço de forma digital é mais um passo na nossa missão de colocar a tecnologia a serviço das pessoas. Estamos simplificando processos, reduzindo a burocracia e promovendo uma gestão pública mais eficiente, sempre com foco no cidadão fluminense. Esse é o resultado de uma política de transformação digital que valoriza a integração entre os órgãos do Estado e busca, acima de tudo, facilitar a vida da população”, destacou o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga.

Segundo Lucio Camilo, presidente do Proderj, a parceria entre os órgãos garante a confiabilidade no atendimento à população e reforça o compromisso do Governo do Estado com a modernização dos serviços públicos.

“A implantação desse importante serviço digital garante confiabilidade e eficiência no atendimento à população e é mais um exemplo concreto de como a tecnologia pode e deve ser usada para modernizar os serviços públicos, assegurando ao cidadão um acesso mais rápido e simplificado”, ressaltou Lucio Camilo.

Como acessar o serviço



O aplicativo do RJ Digital pode ser baixado gratuitamente nas principais plataformas digitais – lojas Android e IOS. Para acessá-lo, o usuário precisa ser cadastrado no portal gov.br, do governo federal. O usuário deverá usar o mesmo login e senha utilizados no sistema gov.br, aceitar o Termo de Uso e Política de Privacidade e, depois, escolher o serviço para ‘Emitir Primeira ou Segunda via da Carteira de Identidade’.

O cidadão poderá efetuar a solicitação somente para ele mesmo ou para seu(s) filho(s) menor(es) de 16 anos. No caso de menores de idade, automaticamente será gravado no campo CPF do responsável o CPF da pessoa que está logada no RJ Digital, não permitindo a alteração da informação. No dia do atendimento presencial, este responsável deverá acompanhar o menor para a coleta biométrica e finalização do atendimento.

O usuário que tiver dificuldades no preenchimento das informações poderá contar com suporte técnico por videochamada.

RJ Digital



Lançada em setembro de 2024, a ferramenta permite o acesso a mais de 2.500 serviços estaduais de diversas áreas como educação, saúde e segurança pública. O aplicativo está disponível para iOS e Android, integrando serviços em um único canal.

No app, os usuários podem não apenas solicitar a primeira e segunda via da carteira de identidade, mas ter acesso ao registro de ocorrência online da Polícia Civil, fazer reclamações ao Procon, consultar exames do Rio Imagem, entre outras funcionalidades.

Foto: Divulgação