BM: Motorista é flagrado dirigindo com CNH suspensa na Dutra e admite infração por embriaguez

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na manhã desta terça-feira (dia 24), em Barra Mansa, um motorista dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A abordagem aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 293, na Unidade Operacional de Floriano.

A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF realizava fiscalização de rotina quando abordou um Honda Fit, com placas de São Paulo, ocupado por um casal. Ao consultar os sistemas, os agentes constataram que o condutor, de 44 anos, estava com o direito de dirigir suspenso desde 14 de fevereiro deste ano, com término previsto para fevereiro de 2026.

Questionado, o motorista admitiu que tinha ciência da suspensão, que foi determinada após ele ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em uma blitz anterior. A infração configura crime de trânsito, conforme o artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa e prorrogação da suspensão.

Diante da infração, a PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O condutor assinou o termo e se comprometeu a comparecer à Justiça quando for intimado, sendo liberado para responder ao processo em liberdade. O veículo foi entregue à passageira, que estava com a documentação em dia.

Além do processo criminal, foi aplicada ao motorista uma multa no valor de R$ 880,41 por conduzir veículo com a CNH suspensa.