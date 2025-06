INSS: Devolução de valores indevidos pode começar em 24 de julho

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou nesta terça-feira (dia 24) uma proposta para começar a devolver, já no próximo mês, os valores que foram descontados indevidamente de aposentadorias e pensões por entidades associativas. A expectativa é que os pagamentos comecem no dia 24 de julho, em lotes a cada 15 dias.



A informação foi dada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller, durante audiência de conciliação realizada no Supremo Tribunal Federal (STF). Participaram também o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU).



A audiência foi convocada pelo ministro do STF Dias Toffoli, relator da ação, para que o governo apresentasse esclarecimentos sobre o assunto e um cronograma de pagamento aos beneficiários vítimas de fraudes.



Como vai funcionar o pagamento?



Segundo Gilberto Waller, no caso de homologação do acordo pelo STF, o INSS já teria condições de realizar o pagamento do primeiro lote no dia 24 de julho, contemplando cerca de 1,5 milhão de beneficiários.



A devolução será feita diretamente na conta em que o beneficiário já recebe o seu benefício, sem necessidade de cadastro, envio de documentos ou contato com intermediários. A proposta é que os valores sejam pagos em parcela única, com correção pela inflação (IPCA-E).



Até o momento, mais de 3,4 milhões de aposentados e pensionistas contestaram descontos e pediram ressarcimento. Outros 27 milhões de beneficiários foram informados de que não sofreram descontos indevidos e, portanto, não precisam realizar nenhuma ação.



O que falta para os pagamentos começarem?



Para que os pagamentos sejam liberados, é necessário que o STF aprove o acordo de conciliação e que o Governo Federal edite uma medida provisória autorizando a liberação dos recursos. O valor total a ser devolvido pode chegar a R$2,1 bilhões. A expectativa é concluir essas etapas até 10 de julho.



Ainda dá tempo de pedir o ressarcimento?



Sim. O prazo continua aberto. O atendimento para contestar descontos está disponível de forma contínua, sem data final para solicitação. A contestação pode ser feita por três canais:

– Aplicativo Meu INSS

– Central de atendimento 135

– Agências dos Correios, em mais de 5 mil unidades pelo país

E quem mora em áreas de difícil acesso?

O INSS vai levar o atendimento até essas pessoas. O presidente do Instituto anunciou que, a partir da segunda quinzena de julho, o PREVBarco será utilizado para atender comunidades ribeirinhas com dificuldade de acesso a serviços digitais ou telefônicos. Tratamento diferenciado para os mais vulneráveis

O presidente do INSS anunciou também que idosos acima de 80 anos, indígenas e quilombolas terão tratamento prioritário, por estarem mais expostos a golpes.

“Não queremos deixar ninguém para trás. Queremos dar um tratamento diferenciado para essas pessoas que são mais suscetíveis a golpes”, afirmou Gilberto Waller.

Já foram identificados com descontos indevidos:

– 209 mil idosos com mais de 80 anos

– 17 mil indígenas

– 38 mil quilombolas

O objetivo do INSS é garantir que essas pessoas recebam atendimento rápido e com a devida proteção.

Fique atento

– O INSS não envia mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail com links ou solicitações de dados.

– Toda comunicação oficial é feita pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 e pelo site gov.br/inss.