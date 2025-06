Corpo de homem é encontrado amarrado, amordaçado e com marcas de tiro às margens da Dutra, em BM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, na manhã desta quarta-feira (dia 25), o corpo de um homem sob o viaduto da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 284, em Barra Mansa. A corporação foi acionada por volta das 7h, após uma denúncia informar sobre a presença de uma pessoa aparentemente amarrada nas proximidades da pista.

No local, agentes da equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF localizaram o cadáver de um homem jovem, com idade estimada entre 20 e 25 anos. Ele estava amordaçado, com as mãos presas por fita adesiva e apresentava marca de disparo de arma de fogo na cabeça.

A PRF permanece no ponto do crime, aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência será registrada na 90ª DP (Barra Mansa), que ficará responsável pelas investigações.

Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada e não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

Foto: Divulgação/PRF