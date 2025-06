Carteiro é agredido por homem em situação de rua e atacado por cão no Aterrado, em Volta Redonda

Um funcionário dos Correios foi agredido no início da noite de quinta-feira (dia 26), nas proximidades da Praça Independência e Luz, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A vítima, Max Levi Teixeira Ramos de Oliveira, de 59 anos, contou que foi atacada por um homem em situação de rua, acompanhado de um cachorro.

A agressão aconteceu por volta das 18h30, quando Max saía do trabalho e passava pela região, próximo ao centro universitário UGB. Ferido no rosto e no braço, ele procurou atendimento médico no CAIS Aterrado (Hospital Nelson Gonçalves).

Ao jornal Folha do Aço, a vítima relatou que essa foi a terceira vez que o mesmo cachorro avança contra ele. “Cheguei a falar com os policiais que ficam em frente à faculdade, mas a resposta é sempre a mesma: ‘É morador de rua, sem paradeiro. O cachorro é de rua, não tem muito o que fazer’. Me mandaram procurar o CRAS”, contou.

Max disse que, desta vez, ao ver o cachorro se aproximando no meio da rua, pegou uma pedra para se defender. “Aí o homem saiu debaixo da árvore, veio pra cima de mim junto com o cachorro. Tomei um soco no rosto, caímos no chão e o cachorro aproveitou”, detalhou.

O funcionário afirma que já fez denúncias ao 190 por conta do uso de drogas na praça e que, embora viaturas tenham passado pelo local algumas vezes, o patrulhamento não é constante. “Os moradores ali também já fizeram várias denúncias. É só conversar com quem mora nos prédios voltados pra praça que você vai ouvir muitos relatos.”

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) como lesão corporal.