Policiais militares evitam que mulher pule de viaduto em Pinheiral

Policiais militares do 28º BPM evitaram, na noite desta quarta-feira (dia 10), uma tentativa de suicídio no Viaduto do Parque Maíra, em Pinheiral. A vítima, uma mulher de 40 anos, foi encontrada pela guarnição já do lado de fora do parapeito da estrutura, prestes a se jogar. Com intervenção rápida, os agentes conseguiram impedir que ela pulasse.

De acordo com a ocorrência registrada às 23h40min, os cabos Malta e Andrade faziam patrulhamento de rotina pela Avenida Nilton Pena Botelho, altura do Parque Maíra, quando avistaram a mulher pendurada na mureta do viaduto. Segundo os agentes, ela parecia desorientada e não respondeu aos primeiros chamados da equipe.

“Em um momento crítico, quando já estava com o corpo praticamente fora da proteção, conseguimos segurá-la e trazê-la de volta ao solo com segurança”, relatou um dos agentes na Comunicação de Ocorrência Policial.

Após o resgate, a vítima foi acalmada pelos policiais e recebeu atendimento médico de uma equipe do Samu. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Pinheiral.

A PM informou ainda que a filha da vítima foi localizada em sua residência, no bairro Três Poços, e avisada sobre o ocorrido. O caso foi registrado sob o código de tentativa de suicídio e segue sob acompanhamento das autoridades de saúde.