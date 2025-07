Presidente da AAP-VR pede a deputados o retorno dos 100% para pensionistas

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida, encaminhou na quarta-feira (da 16) uma carta a todos os deputados federais do Brasil, reivindicando a aprovação do Projeto de Lei 338/2024, que prevê a devolução do pagamento integral às pensionistas, conforme recebiam antes da reforma da Previdência de 2019. Segundo Vida, a reforma implantou uma distinção que criou duas categorias de pensionistas, o que tem causado uma grande injustiça social.

“A reforma da Previdência, em 2019, criou, no Brasil, dois tipos de pensionistas, as de 1ª e as de 2ª classes, o que é injusto e levou milhares delas a uma perda brutal de qualidade de vida”, explica o presidente da AAP-VR. O PL 338/2024 altera o artigo 75 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que regulamenta os Planos de Benefícios da Previdência Social, para assegurar que as pensionistas voltem a receber o benefício integral, igual ao valor que o trabalhador ou aposentado recebia.

Em sua carta aos deputados, Geraldo Vida destaca que as pensionistas que já recebiam o benefício antes da reforma continuam a receber 100% do valor, mas as que passaram a receber após 2019 têm direito apenas a 60%. “Essa situação não é justa. A reforma diminuiu o poder aquisitivo de milhares de famílias em 40%, como se as contas e os compromissos financeiros destas famílias também diminuíssem na mesma proporção apenas porque um de seus membros veio a falecer. Isso foi desumano e condenou a(o) pensionista a uma perda brutal de qualidade de vida. O PL em questão corrige isso”, afirma o representante da categoria.

Desde a aprovação da reforma, a AAPVR vem atuando junto ao Congresso Nacional para corrigir essa e outras distorções que prejudicam os aposentados e pensionistas. A carta enviada reforça a necessidade de agilidade na tramitação do projeto.

“Na certeza de que seu sentimento de justiça e de valores cristãos o(a) levarão a atender esta solicitação, para que o PL possa caminhar o mais rápido possível, agradecemos antecipadamente”, conclui Geraldo Vida.