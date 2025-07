Obras da nova Serra das Araras alcançam 36% de avanço físico

A nova Serra das Araras trará mais conforto e fluidez para os motoristas que utilizam o trecho que recebe cerca de 390 mil veículos mensais, sendo 36% deles veículos de cargas. Para avançar com as obras na região, a RioSP, uma empresa Motiva, realiza semanalmente o desmonte de rochas. Nesta semana, essa atividade acontecerá nos 22, 23 e 24 de julho, das 13h às 15h e, durante este período, a pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) nada muda.

Todo o local estará sinalizado, e haverá orientações sobre as atividades que serão realizadas. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Avanço das obras

Após cerca de 15 meses de obras, a concessionária já avançou em 36% com as atividades do novo traçado. As equipes são formadas por profissionais multidisciplinares que atuam em 34 frentes de trabalho.

A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.