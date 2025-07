Voltaço enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (23) pela Série B

Após a emocionante vitória de virada sobre o Athletico Paranaense no fim de semana, o Voltaço já está focado no seu próximo desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (dia 23), o Esquadrão de Aço enfrentará a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó-SC, pela 18ª rodada da competição.

A preparação para este jogo foi curta. Os jogadores se reapresentaram no domingo (dia 20). Quem atuou por mais de 60 minutos realizou trabalhos de recuperação, enquanto os atletas que jogaram por menos tempo, ou não participaram da partida contra o Athletico, treinaram no campo do Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral.

Na segunda-feira (dia 21), todo o elenco treinou sob o comando do técnico Rogério Corrêa, no CT Oscar Cardoso, em Volta Redonda.

Em seguida, a delegação viajou para o Rio de Janeiro, de onde embarcou com destino à cidade catarinense.

O duelo entre Chapecoense e Volta Redonda será transmitido ao vivo pelos Canais Disney+.

Foto: Divulgação