Barra Mansa marca presença em encontro regional sobre o Índice de Participação dos Municípios

Com o objetivo de discutir temas como a Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios (IPM), prefeitos do Sul Fluminense e secretários municipais e estaduais participaram de uma reunião em Volta Redonda, na manhã desta quinta-feira (dia 24). Barra Mansa marcou presença no encontro regional com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira. Ele representou o prefeito Luiz Furlani, que está em Brasília participando de reuniões com lideranças políticas.

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto e contou com a presença dos secretários estaduais de Fazenda, Juliano Pasqual, e de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel. A articulação contou ainda com o apoio do deputado federal Doutor Luizinho.

Também estiveram presentes o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; o deputado estadual Munir Neto; e o gerente Institucional e de Comunicação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Aurélio Paiva.

A reunião reforçou a necessidade de uma maior representatividade da região nas decisões fiscais e orçamentárias do estado, com foco na melhoria da qualidade de vida da população local por meio de investimentos mais equilibrados.

Representando o prefeito Barra Mansa, Luiz Antônio Furlani, que está em Brasília participando de reuniões com lideranças políticas, o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira destacou a preocupação de estar sempre à frente da defesa do município no que tange ao equilíbrio econômico-financeiro. “Nos preocupamos em manter sempre aderente os repasses, sejam eles de ICMS ou Royalties. Junto à parceria que nós temos com a Secretaria de Fazenda do Estado, buscamos soluções para qualquer inconsistência identificada, porque estamos sempre atentos a isso. Nossa equipe técnica mantém um trabalho muito digno nesse sentido. Agradecemos a parceria com a Secretaria de Fazenda do Estado e ressaltamos a importância da participação do município nesta reunião”, declarou.

Em Brasília, o prefeito Furlani destacou que os temas debatidos são considerados estratégicos para o planejamento e o fortalecimento das finanças públicas municipais. “Discutir o IPM é fundamental para buscarmos mais justiça na distribuição dos recursos estaduais. Cada município tem suas particularidades, desafios e demandas, e é essencial que isso seja levado em consideração na hora de definir o repasse de verbas. A união das lideranças de nossa região mostra que estamos alinhados em um propósito comum: garantir melhores condições para investir em saúde, educação, infraestrutura e em todas as áreas que impactam diretamente a vida da nossa população”, destacou o prefeito, agradecendo o Governo do Estado pela abertura ao diálogo.