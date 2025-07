PMERJ de Portas Abertas: batalhões recebem população neste sábado com serviços gratuitos e diálogo direto sobre segurança

A Secretaria de Estado de Polícia Militar realiza, neste sábado (dia 26), de 8h às 12h, o evento PMERJ de Portas Abertas. A ação tem como objetivo aproximar a sociedade da instituição e ouvir o cidadão diretamente sobre suas questões de segurança pública. O espaço das unidades também vai contar com diversas atividades para que a família tenha momentos de lazer e descontração. Serão oferecidos serviços gratuitos diversos como vacinação, emissão de documentos, entre outros.

Todos os batalhões do Estado vão estar literalmente de portas abertas para receber o cidadão que deseja contribuir com as políticas de segurança pública na sua comunidade local. Ouvir a população é importante para adoção de novas estratégias de gestão e aperfeiçoamento do serviço de segurança que vem sendo entregue à sociedade. É também uma oportunidade para trazer o cidadão a conhecer o plano de ações de proteção das pessoas, bens públicos e privados.

Na oportunidade, o comando de cada unidade vai prestar contas, divulgar resultados, mostrar o que tem sido implementado, baseado no pré-requisito da transparência e democratização da informação. A lista com os endereços de todos os batalhões está no site da corporação https://sepm.rj.gov.br/, na aba “para o cidadão”.

Cada unidade vai oferecer sua programação. Além das reuniões, o cidadão terá acesso a palestras sobre programas da corporação, serviços de emissão de documentos, vacinação, apresentação esportiva e atividades infantis.

Essa é uma iniciativa da Coordenadoria de Comunicação Social, a área da Corporação voltada a atender questões de comunicação e relacionamento com a imprensa. De acordo com o Secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, esta campanha valoriza a troca com a sociedade sem intermediários.

A sociedade é muito bem-vinda a colaborar ativamente na política de segurança pública da cidade e a ver pessoalmente todos os esforços que vêm sendo implementados para aumentar a sensação de segurança em todo o Estado.