Volta-redondense Marcelo Xavier de Castro é indicado para presidir a INB

O Ministério de Minas e Energia (MME) indicou na quarta-feira (dia 23) o volta-redondense Marcelo Xavier de Castro para assumir a presidência da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal responsável pela exploração de urânio para as usinas nucleares brasileiras, como as de Angra dos Reis. A nomeação ocorre em substituição a Adauto Seixas. Marcelo Xavier de Castro também foi indicado para integrar o conselho de administração da empresa.

Além dele, o MME nomeou Alexandre Gromann de Araújo Góes para a diretoria de Combustível Nuclear, no lugar de Reinaldo Gonzaga; Tomas Antonio Albuquerque de Paula Pessoa Filho para a diretoria de Recursos Minerais, substituindo Luiz Antônio da Silva; e Itamar de Almeida para a diretoria de Finanças e Administração, em substituição a Maurício Pessôa Garcia Junior, ex-vereador de Volta Redonda, que deixa a estatal após mandato na diretoria. A única diretoria mantida foi a técnica de Enriquecimento Isotópico, ocupada por Alexandre de Vasconcelos Siciliano.

As mudanças integram um movimento do governo federal para renovar o comando das estatais do setor energético. Nesta mesma semana, Marlos Costa assumiu a presidência da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), que controla a INB. O governo também prepara substituições na Eletronuclear, responsável pelas usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3, e na Nuclep, fabricante de equipamentos pesados para os setores nuclear, de defesa e óleo e gás. Para a Eletronuclear, o indicado é André Osório, chefe de gabinete da presidência da companhia. Para a Nuclep, os cotados são Marcelo Perillo, ex-diretor técnico da Norte Energia, e Adeilson Teles, ocupante de cargo comissionado na presidência da estatal.