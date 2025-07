Inverno #tônoRio 2025 dá a largada em Engenheiro Paulo de Frontin com programação especial

Um dos projetos mais aguardados do interior fluminense está de volta. A edição 2025 do Inverno #tônoRio começa nesta quinta-feira (dia 25), em Engenheiro Paulo de Frontin, levando charme, música e experiências únicas para o público. A ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, conta com uma estrutura instagramável e uma programação gratuita de shows e atrações culturais. O evento acontecerá no centro de Morro Azul e vai movimentar o fim de semana na cidade, aquecendo a economia local, valorizando o turismo na região do Vale do Café.

“O Inverno #tônoRio cumpre nosso objetivo de levar políticas públicas para todas as regiões do estado. Cada cidade visitada pelo projeto ganha visibilidade, fortalece sua economia e eleva a autoestima da população. É o turismo sendo utilizado como ferramenta de desenvolvimento”, declarou o governador Cláudio Castro.

A agenda em Paulo de Frontin segue até domingo (dia 27), com abertura do espaço às 16h na sexta e no sábado, e às 14h no domingo. Todos os dias terão shows musicais às 20h e encerramento às 22h (20h no domingo), garantindo animação para moradores e visitantes em um clima acolhedor típico da região do Vale do Café.

Em 2024, o Inverno #tônoRio foi um verdadeiro sucesso: percorreu 22 municípios, somou 66 dias de ações, impactou diretamente mais de 52 mil pessoas e deu visibilidade a mais de 40 artesãos locais. Foram 520 horas de evento, com 76 bandas se apresentando em um total de 95 horas de música ao vivo, promovendo o turismo doméstico e fortalecendo a identidade cultural fluminense.

“O Inverno #tônoRio se consolidou como uma das maiores ações de interiorização do turismo no estado. É um projeto que movimenta a economia, valoriza as tradições locais e leva entretenimento de qualidade para milhares de pessoas. Nosso objetivo é continuar incentivando os municípios a desenvolverem seu potencial turístico, gerando emprego, renda e oportunidades para a população”, reforça o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Este ano, o projeto vai rodar o estado até o fim de novembro, passando por 19 cidades. Além da estrutura interativa e da van do artesanato, o público poderá tirar fotos em cenários encantadores e aproveitar o melhor da música ao vivo em regiões que respiram cultura, natureza e história.

A estrutura conta ainda com a participação especial da van itinerante do Programa de Artesanato do Estado do RJ, que levará peças exclusivas de artesãos fluminenses, valorizando a produção regional e promovendo a identidade cultural do interior. O público poderá conhecer e adquirir produtos feitos à mão, com originalidade e história, fortalecendo a cadeia produtiva e criativa local. A van vai estar disponível em Paulo de Frontin, durante o horário de funcionamento do estande: sexta e sábado, das 16h às 22h; domingo, das 14h às 20h.

“A presença da van do Programa de Artesanato é uma forma de reconhecer e dar protagonismo aos artesãos fluminenses, que traduzem a alma de cada região em suas criações. Levar esse trabalho para perto do público, em um evento como o Inverno #tônoRio, é fortalecer a cultura, a economia criativa e o turismo de base local”, afirma Marcel Vasconcelos, coordenador do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação