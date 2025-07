Expo VR 2025: retirada antecipada de pulseiras começa nesta segunda-feira

A contagem regressiva para a Expo VR 2025 começou. Com ela chega também a necessidade de garantir o acesso à maior experiência multicultural do Sul Fluminense. Para entrar na Ilha São João, nos dias 01, 02 e 03 de agosto, será obrigatória a utilização da pulseira inteligente personalizada, que já começou a ser distribuída no primeiro piso do Sider Shopping, ao lado do elevador, de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h e domingo, das 12h às 20h.

Gratuita, a pulseira funciona como credencial oficial de entrada e está vinculada ao CPF de cada visitante. O cadastro pode ser feito de forma simples no site www.expovr.com.br/ingresso, permitindo acesso aos três dias do evento com apenas uma inscrição. Além disso, a pulseira poderá ser usada para compras, pagamentos e identificação em caso de emergências.

— A pulseira personalizada é mais do que um acesso. É uma forma de organizar a entrada, garantir segurança e proporcionar uma experiência mais fluida ao público. Queremos que as pessoas aproveitem cada minuto da Expo VR sem perder tempo em filas. A retirada antecipada facilita isso — destacou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

O sistema está sendo gerenciado pela empresa Nowigo, especializada em tecnologia cashless e credenciamento em grandes eventos. As pulseiras foram projetadas para promover acessibilidade, agilidade e segurança durante toda a experiência na Expo.

— Todo o sistema foi pensado para oferecer praticidade. A pulseira, além de agilizar a entrada, será uma ferramenta integrada a diversos serviços. O cadastro é vinculado ao CPF da pessoa e, por isso, é pessoal e intransferível — explicou Jader Costa, diretor de operações da Expo VR.

Quem realizar o cadastro antecipadamente pode retirar a pulseira com tranquilidade, evitando filas na entrada da feira. O ponto fixo de distribuição foi montado no primeiro piso do Sider Shopping para garantir que o visitante já esteja pronto para viver a experiência completa no evento. A pulseira também pode ser retirada na entrada da Expo VR nos três dias do evento.

Em caso de perda ou substituição por mau uso, será cobrada uma taxa para emissão de segunda via.

— A entrega antecipada das pulseiras é fundamental para garantir uma entrada organizada. Com elas, conseguiremos ter um controle mais eficiente de acesso, oferecer mais segurança e ainda facilitar a circulação entre os espaços do evento. A ideia é que o público chegue à Expo pronto para curtir — reforçou Jader.

Sobre a Expo VR

A Expo VR 2025 é a maior experiência multicultural do Sul Fluminense e vai transformar a Ilha São João em um espaço de celebração da arte, cultura, inovação, gastronomia e negócios. Durante três dias de programação intensa, o público poderá viver experiências diversas em estandes de empresas, oficinas, tendas culturais e uma área gastronômica completa, além de grandes shows Palco Sesc, com Mumuzinho (01/08), Cátia Valois e Zeca Baleiro (02/08) e IZA (03/08).