Ônibus pega fogo na Dutra e interdita pista em Piraí

Um ônibus que transportava alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) pegou fogo na tarde deste domingo (dia 27) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 236, no sentido São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os 44 passageiros, além do motorista, saíram ilesos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. A pista no sentido São Paulo precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, o que gerou retenções no trecho.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

Foto: Divulgação/PRF