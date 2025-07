Voltaço vence o Vila Nova no Raulino e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Voltaço venceu o Vila Nova por 2 a 1 neste domingo (dia 25), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Esquadrão de Aço chegou aos 21 pontos, subiu para a 15ª posição ma tabela de classificação e deixou a zona de rebaixamento da competição.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa se impôs desde o início da partida, criando jogadas e oportunidades de gol.

Aos 27 minutos, Ítalo Carvalho aproveitou uma bola rebatida, protegeu, finalizou com precisão e abriu o placar para o Voltaço.

No segundo tempo, o Volta Redonda manteve a solidez e continuou pressionando.

Todo o empenho dos jogadores surtiu efeito, quando aos 9 minutos, Ítalo Carvalho, na base da raça, com uma grande arrancada, superou a marcação do Vila Nova e encontrou MV na esquerda do ataque.

O camisa 11 se livrou da marcação e acertou um chutaço no ângulo do goleiro, marcando o segundo gol do Voltaço na partida.

A equipe goiana se viu obrigada a sair para o jogo, mas teve a maioria de suas investidas contidaspela defesa do Volta Redonda.

Já no final da partida, aos 36 minutos, Gabriel Poveda descontou para o Vila Nova, mas o jogo terminou com vitória por 2 a 1 para o Esquadrão de Aço.

Público e renda

Público pagante: 1.150

Público presente: 1.636

Renda: R$ 29.345,00

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Voltaço enfrentará o Cuiabá, no dia 4, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Foto: Divulgação / Anderson Mendes–VRFC