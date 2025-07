Ciclone avança e deixa tempo instável no Sul e Sudeste; Rio está em alerta para ventos e mar agitado

O ciclone que se formou no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (dia 28) causou instabilidade em toda a região Sul, com ventos que chegaram a 90 km/h em áreas do litoral. A instabilidade também se estendeu para o Sudeste, especialmente em São Paulo, onde houve chuva forte e queda de árvore na capital. O fenômeno climático segue influenciando o tempo e mobilizando alertas em diversas regiões do país.

No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para ventos costeiros até a noite de terça-feira (29). O aviso cobre todo o litoral fluminense, indicando risco de ventania e mar agitado. Há também possibilidade de queda de granizo em áreas serranas, devido às áreas de instabilidade provocadas pelo ciclone.

Apesar do alerta, a previsão do tempo para os próximos dias no estado do Rio é de sol e tempo firme. Assim como em Minas Gerais e no Espírito Santo, a tendência é de melhora nas condições climáticas, com diminuição da nebulosidade e ausência de chuvas, apesar do frio que pode se intensificar em algumas regiões.

Imagem: MetSul