Jari e Bandeira de Mello cumprem agenda no Sul Fluminense; deputados vão cobrar melhorias em rodovias administradas pelo Dnit

O deputado estadual Jari Oliveira e o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, ambos do PSB, cumpriram agenda de trabalho no Sul Fluminense nesta quarta-feira (dia 30). Os parlamentares estiveram na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e na BR-393, na altura da Regiao Leste em Barra Mansa.

O objetivo dos deputados é unir forças para cobrar do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) melhorias nas rodovias administradas pelo órgão federal.

Com a confirmação da federalização da Rodovia do Contorno, no ano passado, o deputado Jari oficiou o Dnit, pedindo a manutenção periódica da rodovia. E, naquele momento, a intervenção em área de erosão em trecho próximo à pista ao lado do trevo no bairro Jardim Vila Rica.

“A busca por melhorias e manutenção na Rodovia do Contorno é uma luta antiga dos meus mandatos. Desde quando estive

pela primeira vez na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), entre 2021 e 2022, e após assumir o mandato em 2023, mantenho reuniões periódicas com o Dnit, pedindo mais segurança para motoristas e para os moradores dos condomínios construídos às margens da pista”, lembrou Jari.

A pedido dele, foram implantados a faixa de pedestre elevada e os quebra-molas no trecho de acesso ao Condomínio Jardim Mariana, local que registrava grande número de acidentes. Jari também solicitou os serviços de recuperação asfáltica, reforço na sinalização horizontal, roçada na vegetação às margens da pista, além de limpeza das sarjetas para evitar obstrução da passagem das águas pluviais.

Na BR-393, a preocupação mais urgente está no trecho que corta os bairros Nove de Abril e Metalúrgico. “Precisamos da aplicação de engenharia de trânsito para tornar mais seguro o acesso aos dois bairros e evitar os acidentes que são registrados com frequência no local”, explicou Jari.

“Assumo o compromisso de me juntar à luta do deputado Jari pela manutenção das rodovias administradas pelo Dnit que cortam o Sul Fluminense. A iniciativa garante segurança para motoristas e moradores dos bairros que ficam às margens das vias. Podem contar comigo”, afirmou Bandeira de Mello.

Foto: Divulgação