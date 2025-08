Audiência trabalhista em Barra do Piraí? Só no ano que vem, avalia comissão da OAB-RJ

A Comissão de Celeridade Processual (CPP) da OABRJ visitou na manhã desta quarta-feira, dia 30, as instalações do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Barra do Piraí, na Região Sul Fluminense. O objetivo foi verificar as causas da longa espera para a marcação de audiências na Vara do Trabalho da comarca, que atualmente só tem datas disponíveis a partir de janeiro de 2026.

Acompanharam a diligência, liderada pela presidente da CCP, Carolina Miraglia, o presidente da OAB/Barra do Piraí, Marcelo Iunes, e a secretária-geral da subseção, Mariângela Souza.

A jurisdição da vara abrange nove municípios da região: Barra do Piraí, Valença, Piraí, Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes e Rio das Flores. A demora para a marcação de audiências tem causado acúmulo processual na serventia, que atualmente conta com nove servidores para lidar com um acervo com mais de 7.300 processos – 197 deles distribuídos entre janeiro e o fim de junho deste ano.

A comissão levará ao tribunal o pedido para a designação de, ao menos, dois estagiários para a vara, com o objetivo de dar mais fluidez aos trâmites processuais.

“Identificamos pontos importantes. Apesar dos elogios à Vara do Trabalho – que tem uma equipe técnica comprometida e produtiva – nos preocupa o fato das audiências estarem sendo marcadas apenas a partir de janeiro do ano que vem. Isso evidencia uma morosidade que impacta diretamente a advocacia e os jurisdicionados. Constatamos que a vara está no momento sem estagiários, o que também compromete o bom andamento dos trabalhos”, afirmou Miraglia.

Para ajudar a reduzir o gargalo de processos na 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí, Marcelo Iunes avaliou que o ideal seria a criação da segunda vara.

“Confirmamos hoje que há um alto acervo na Vara do Trabalho de Barra do Piraí, com um volume que é quase o dobro do que o TRT considera razoável. Apresentaremos esta realidade ao tribunal, para buscar melhorias nas condições de trabalho da advocacia local, como a redução no prazo de marcação das audiências e, futuramente, a tão sonhada criação da segunda vara do trabalho. Vamos trabalhar juntos por mais celeridade e eficiência na prestação jurisdicional em nossa região”, declarou o presidente da OAB/Barra do Piraí.