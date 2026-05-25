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90ª DP recupera carga de cobre roubada por bando armado horas após assalto

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FOLHA DO ACO
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Uma ação rápida da Polícia Civil de Barra Mansa (90ª DP) terminou com a recuperação de uma carreta carregada com cobre no final da manhã desta segunda-feira (dia 25). O crime havia acontecido poucas horas antes, na noite de domingo (dia 24), em uma transportadora no bairro Monte Cristo. Toda a carga – avaliada em R$ 1,8 milhão – foi interceptada intacta pelos agentes. Segundo informações preliminares, um suposto cúmplice do crime foi preso.

O assalto começou por volta das 22h30min. Cinco homens armados e usando capuzes invadiram o pátio da empresa e renderam os funcionários de plantão. Câmeras do circuito de segurança registraram toda a movimentação do bando.

Para tentar garantir o sucesso da fuga e evitar o bloqueio do veículo, os criminosos cortaram o sistema de câmbio e desligaram o radiador do caminhão. Eles conseguiram dar a partida e fugiram com a carreta por volta das 23h.

As investigações começaram logo após o registro da ocorrência. Já no início da manhã desta segunda-feira, os policiais civis localizaram o “cavalinho” (a cabine do caminhão) abandonado no bairro Moinho de Vento. Na sequência das diligências, os agentes conseguiram rastrear o paradeiro do resto do veículo. A carreta com toda a carga de cobre estava escondida dentro de uma outra transportadora, localizada no bairro Piteiras.

O veículo e o material foram apreendidos e levados para a delegacia de Barra Mansa para os procedimentos legais e posterior devolução aos donos.

Agora, a polícia usa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes e investiga qual é a ligação da transportadora das Piteiras com o caso. A linha de investigação também apura a possibilidade de facilitação interna, ou seja, se algum funcionário ou ex-funcionário da transportadora assaltada teria passado informações privilegiadas sobre a rotina e a carga para os criminosos.

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