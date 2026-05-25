Homem é preso suspeito de aplicar golpes com falsas vagas na PMERJ em Barra do Piraí

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 25) suspeito de aplicar golpes oferecendo falsas vagas de ingresso na Polícia Militar, mediante pagamento de altas quantias em dinheiro. A ocorrência foi registrada em Dorândia, distrito de Barra do Piraí.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado em uma usina de placas solares usando um fardamento completo da PMERJ, na patente de 3º sargento. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com numeração suprimida, munições, um simulacro de pistola, além de diversos acessórios e identificações ligados à área de segurança.

Ainda conforme o relato policial, o suspeito atuava principalmente em Volta Redonda, onde prometia facilitar o ingresso de candidatos na corporação mediante pagamento de R$ 30 mil. O esquema funcionaria com um sinal inicial de R$ 5 mil e o restante do valor seria pago posteriormente.

O acusado teria informado aos policiais que contava com a participação de outras pessoas para atrair mais interessados na região e ampliar o alcance do golpe.

A polícia informou ainda que o homem trabalha como vigilante há 23 anos e estava atuando há cerca de dois meses na usina localizada em Dorândia.

Durante a abordagem, foram apreendidos 11 munições calibre 38, um simulacro de pistola, um revólver calibre 38 com numeração raspada, uma capa de colete com sutache de nome, identificação “GRP PMERJ” e distintivo “Lealdade e Constância”, além de uma boina e uma cobertura de sargento da PMERJ. Também estavam com o suspeito um cinto NA com coldre e porta-carregador, uma lanterna, um canivete, uma algema, documentos de vigilante, identidade da Defesa Civil de Porto Real, identificação de bombeiro civil, carteira profissional de vigilante, crachá de segurança da empresa GD, uma motocicleta Honda PCX e o fardamento completo da PMERJ que ele utilizava no momento da prisão.

O caso foi apresentado na delegacia de Barra do Piraí.