Voltaço empata com Madureira na estreia do Carioca Sub-20

A equipe Sub-20 do Voltaço empatou em 1 a 1 com o Madureira, no sábado (dia 2), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, em Volta Redonda, na estreia do Campeonato Carioca da categoria.

O gol dos Garotos de Aço foi marcado aos 4 minutos do primeiro tempo pelo atacante Bruce, com uma bela finalização.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando equilibrado e o Madureira conseguiu o empate aos 28 minutos com Yguinho.

No segundo tempo, ambas as equipes criaram boas jogadas, mas não foram eficazes nas finalizações, e a partida terminou empatada em 1 a 1.

Bruce, autor do gol do Voltaço, falou sobre a felicidade de ter marcado na estreia, mas lamentou o empate

“Feliz pelo gol, mas triste pelo empate. Acho que faltou um pouco mais de qualidade para sairmos com os três pontos nesta partida”, disse o atleta.

O técnico Neto Colucci fez uma breve análise sobre a estreia da equipe e destacou que o foco agora é o próximo jogo.

“Faltou um pouquinho mais de calma do elenco. A estreia sempre é complicada, mas agora é continuar trabalhando forte e focar no próximo jogo, para fazer uma boa partida em Saquarema e conquistar a vitória”, afirmou o comandante do Sub-20 do Voltaço.

Próximo Jogo

O próximo compromisso dos Garotos de Aço será contra o Sampaio Corrêa, no sábado (9), às 15h, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, pela segunda rodada da competição.

Foto: Divulgação