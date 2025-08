Iza encerra a Expo VR com show vibrante no Palco Sesc

Depois de três dias de muita festa, música, negócios e diversão, o encerramento da Expo VR 2025 só podia ser em grande estilo. E foi com o super show da cantora IZA que a noite de domingo (03/08) entrou para a história do Sul Fluminense e marcou de maneira vibrante o festival.

O show da artista foi protagonizado por batidas fortes, dança, representatividade e mensagens de empoderamento que emocionaram o público. A apresentação foi o ponto final de um fim de semana inteiro dedicado à arte, à diversidade e à inclusão cultural em Volta Redonda.

— A Expo VR nasceu com a proposta de ser um evento plural, onde todas as expressões artísticas fossem contempladas,da música ao teatro, da dança à literatura. Queríamos criar um ponto de encontro da cultura no interior do estado, e conseguimos. Fizemos história juntos. Esse é o modelo que nossa região precisa. E isso só foi possível graças ao apoio dos governos municipal, estadual e federal, de entidades culturais, patrocinadores e, principalmente, do nosso público — afirmou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

Com repertório que incluiu sucessos como “Dona de Mim”, “Brisa” e “Fé”, Iza levou o público ao delírio. O show foi marcado pela potência vocal, coreografias impactantes e um cenário vibrante. Durante a apresentação, a artista desceu do palco e percorreu os corredores de proteção para ficar ainda mais perto do público.

— Eu nunca tinha visto a Iza de perto. Quando ela entrou no palco, eu chorei. Me emocionei de verdade. É muito importante ter uma artista como ela aqui, numa cidade como Volta Redonda, e de forma gratuita. Essa noite foi inesquecível — contou a fã Mariane Souza, 27 anos, moradora de Volta Redonda.

Visivelmente contagiada pela energia e animação do público, Iza fez questão de agradecer o carinho das pessoas no show e celebrar a oportunidade de se apresentar em um evento aberto, com acesso democrático à cultura.

— É muito especial estar aqui hoje. Senti uma energia linda, uma troca verdadeira com o público. Ver tanta gente reunida, com brilho no olhar, me faz ter certeza de que a arte transforma. Volta Redonda me recebeu com muito amor e eu levo esse carinho comigo — declarou a cantora.

Próxima edição confirmada: Expo VR 2026 já tem data marcada

A transformação da Ilha São João em um grande centro de cultura, lazer e inovação durante a Expo VR encantou o público e consolidou o evento como referência no Sul Fluminense. Diante do sucesso, o idealizador do projeto, Luciano Pançardes, anunciou oficialmente que a próxima edição já tem data confirmada para o próximo ano: de 6 a 9 de agosto de 2026.

— Serão quatro dias de festa, com muito mais shows no palco principal e uma nova experiência ainda mais ousada. Não posso revelar tudo agora, mas posso garantir que quem gostou de 2025 vai se surpreender ainda mais com 2026. A Expo VR é o nosso compromisso com a cultura — destacou Luciano.

Visita de autoridades reforça a importância cultural do evento

O encerramento da Expo VR contou com a presença de importantes nomes do setor cultural e institucional, como o subsecretário estadual de Turismo, Fernando Torres, o presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), Jackson Emerick e o presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, que visitaram os espaços, conversaram com o público e elogiaram a grandiosidade da iniciativa.

— A Expo VR é um exemplo de política pública cultural que dá certo. A programação da Vila Cultural foi rica, diversa e cheia de afeto. A Funarj se orgulha de apoiar esse projeto — parabenizou Jackson Emerick, presidente da Funarj, patrocinadora da Vila Cultural.

Por todas as áreas da Expo VR

Durante os três dias de programação, a Expo VR ofereceu uma experiência cultural completa e gratuita em todos os espaços montados na Ilha São João:

Palco Sesc: palco principal com grandes nomes da música nacional, como Iza, Zeca Baleiro e Cátia Valois e Mumuzinho.

Vila Cultural (Funarj): espetáculos de teatro, dança, circo e oficinas.

Espaço Gastronomia e Música: culinária de excelência com música ao vivo em clima intimista.

Área de Negócios: estandes de empresas nacionais e regionais, palestras e Inovação com realidade virtual, startups e experiências tecnológicas.

Espaço PCD: inclusão social e acessibilidade para pessoas com deficiência, camarote na frente do palco, intérpretes de Libras e sala sensorial.

E para aqueles que quiseram uma experiência premium e um espaço reservado com banheiros exclusivos, foi oferecido o camarote Vip e o Camarote Arawê: com open food do Outback e boate Black Jack.