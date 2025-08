Homem é morto com tiro na cabeça na estrada da Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda

Um homem de aproximadamente 43 anos foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Retiro, em Volta Redonda. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (dia 4), na Estrada Engenheiro Francisco Saboya Barbosa Filho, mais conhecida como estrada da Fundação Beatriz Gama.

Segundo informações preliminares, a vítima seria moradora do próprio bairro e foi atingida na cabeça. A cunhada dele esteve no local e ajudou na identificação. Ainda não foi encontrada a cápsula da munição utilizada no crime.

A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia. O caso será registrado na 93ª DP (Volta Redonda). A motivação do crime ainda é desconhecida.

A vítima deixa um filho.