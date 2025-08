Vagas em VR e Valença: Estado divulga mais de 2,6 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado divulga, esta semana, 2.695 oportunidades captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 915 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.780 oportunidades, ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e pela Fundação Mudes.

Na Região Metropolitana, os maiores salários, para os cargos de jornalista e motorista de ônibus urbano, chegam a R$ 4.554, nos bairros do Centro e da Penha. Para a função de jornalista, é exigido Ensino Superior completo e experiência anterior. Já para a função de motorista urbano, é necessário apenas o Ensino Fundamental incompleto, e não há exigência de experiência prévia.

Na mesma região, existem salários de até R$ 3.036 para ajudante de cozinha na Barra da Tijuca, vidraceiro em Jacarepaguá e atendente de lanchonete em Botafogo. Foram captadas ainda 184 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD), com salários de até R$ 3.036, para diferentes níveis de escolaridades, com ou sem experiência.

No Médio Paraíba, foram captadas 40 oportunidades nas cidades de Valença e Volta Redonda, com remuneração média de um salário mínimo. Já na Serra, todas as 170 ofertas de emprego são para o bairro de Várzea, em Teresópolis. Há oportunidades para quem possui experiência como subgerente de loja. Na mesma região, a remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de garçom, jardineiro, porteiro e fiscal de loja.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 60,8% das vagas captadas são do setor de Serviços e 39,2% do Comércio. Por nível de escolaridade, 62,1% das oportunidades requerem o Ensino Médio completo e 29,0%, o Ensino Fundamental completo. A maioria das vagas (51,4%) não exige experiência. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, no site www.rj.gov.br/trabalho.

A Fundação Mudes disponibiliza, esta semana, 262 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE, oferece 1.518 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.