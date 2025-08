VR: Condutor sem CNH é preso ao ser flagrado realizando manobras perigosas na contramão

Um homem de 24 anos foi preso pela Guarda Municipal após ser flagrado cometendo diversas infrações de trânsito enquanto conduzia uma motocicleta de forma perigosa na Avenida Beira, no bairro Voldac, em Volta Redonda. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (1º), por volta das 21h55.

O condutor, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi visto trafegando por cerca de 30 metros na contramão, empinando a motocicleta em um trecho com presença de pedestres, fluxo de veículos e carros estacionados.

Ao perceber a aproximação dos guardas municipais, o homem tentou fugir, mas acabou perdendo o controle da moto, derrapando e caindo ao chão. Ele foi alcançado e detido pelos agentes.

O motociclista foi autuado por conduzir veículo sem possuir habilitação, direção perigosa, transitar pela contramão, além de circular com a motocicleta com retrovisores inoperantes. O proprietário do veículo também foi autuado por entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e passível de punição.

O veículo foi removido ao depósito público da Guarda Municipal, e o jovem que conduzia a moto foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por crime de trânsito.

A autoridade policial estipulou fiança de cinco salários mínimos para que o infrator pudesse responder ao processo em liberdade.

Segurança e prevenção nas vias públicas

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que ações de patrulhamento preventivo seguem sendo intensificadas em toda a cidade, especialmente em vias de maior movimentação.

“Flagrantes como esse mostram a importância do trabalho contínuo da nossa Guarda Municipal. Agimos com rapidez para evitar que condutas irresponsáveis, como empinar moto na contramão, resultem em acidentes graves e em resultados irreversíveis. Estamos atentos e trabalhando para garantir segurança no trânsito e preservar vidas, assim como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop