Furlani anuncia recompensa de R$ 1 mil para quem denunciar vandalismo e descarte irregular de lixo em BM

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, anunciou nesta terça-feira (dia 12) uma medida inédita para combater atos de vandalismo e o descarte irregular de lixo na cidade. Por meio de um projeto que será enviado à Câmara Municipal, a administração pretende premiar com até R$ 1 mil quem registrar, por foto ou vídeo, situações de pichação, depredação do patrimônio público ou lixo jogado em locais impróprios, desde que o responsável seja multado.

“Estamos trabalhando muito para manter Barra Mansa limpa, organizada e bonita. Porém, infelizmente, ainda encontramos lixo descartado de forma irregular, principalmente na beira do Rio Paraíba, como na Ponte dos Arcos. Isso é inaceitável e não vamos tolerar”, afirmou o prefeito.

A proposta prevê que quem denunciar e ajudar na aplicação da multa, que tem valor estipulado em R$ 5 mil, receberá 20% do valor pago pelo infrator, ou seja, cerca de R$ 1 mil como recompensa.

“Filme, fotografe e denuncie. Conto com a ajuda da população para que esses absurdos não aconteçam mais em nossa cidade”, concluiu Furlani, incentivando os moradores a participarem ativamente da preservação do município.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Barra Mansa busca envolver a comunidade no cuidado e na conservação do espaço público, ampliando o controle social contra práticas que prejudicam o meio ambiente e a qualidade de vida.