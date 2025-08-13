Acusado de ameaçar irmã com deficiência visual por dívida de R$ 15 mil é preso em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª DP de Barra Mansa prenderam nesta quarta-feira (dia 13) um homem de 43 anos por descumprir uma medida protetiva expedida em favor de sua própria irmã, que é portadora de deficiência visual. A ação faz parte da Operação Shamar e foi coordenada pelo delegado titular Marcus Montez, no bairro Vila Nova.

Segundo as investigações, o suspeito ameaçou a vítima por uma dívida de R$ 15 mil, deixando-a em situação de medo e vulnerabilidade. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para tornar Barra Mansa uma cidade mais segura e pede que qualquer situação de risco seja denunciada às autoridades competentes.

Foto: Divulgação