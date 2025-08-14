Barra Mansa se despede de Francisco Ramundo, referência no comércio local

A classe empresarial de Barra Mansa perde um de seus grandes nomes. Morreu na quarta-feira (dia 13), aos 85 anos, o empresário Francisco Ramundo. Proprietário da Dijore Distribuidora de Jornais e Revistas e integrante do Conselho Fiscal da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa, ele construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, profissionalismo e compromisso com o desenvolvimento do comércio local.

O velório será realizado nesta quinta-feira (dia 14), das 10h às 14h, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Após a cerimônia, o corpo será levado ao Portal da Saudade para cremação, em ato restrito à família.

Em nota, a CDL manifestou profundo pesar e ressaltou a “dedicação, compromisso e contribuição” de Ramundo para a entidade. “Perdemos um grande amigo que deixará eternas saudades em nossos corações”.

O presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes, destacou a relevância do empresário. “A classe empresarial de Barra Mansa perde um grande exemplo com a partida do Chiquinho. Tive o privilégio de conviver com ele como diretor da CDL, um amigo leal e parceiro incansável na defesa do comércio local. Sempre dedicado, atento às necessidades da entidade e da cidade, contribuía com ideias, tempo e experiência para fortalecer nosso setor. Sua postura ética, seu comprometimento e sua capacidade de unir pessoas em prol de um objetivo comum deixaram marcas profundas. A ausência dele será sentida não apenas na CDL, mas em toda a comunidade que reconhece e valoriza o seu legado”.

