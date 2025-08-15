Suspeitos de crimes de adulteração e receptação de veículos são presos em Volta Redonda; Carros clonados foram apreendidos

Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudaram, nesta semana, em três prisões de suspeitos de crimes de adulteração e receptação e na retirada de circulação de veículos clonados em Volta Redonda. Com o auxílio das câmeras e de um software de comportamento utilizado pela Semop, a Polícia Civil conseguiu apreender duas motos – ambas modelos Honda CG – e um carro, VW T-Cross, todos clonados. Os condutores foram presos.

Os veículos já eram monitorados por agentes da 93ª DP (Delegacia de Polícia) e após alertas emitidos pelo sistema municipal de monitoramento, em tempo real, foi possível realizar a abordagem imediata aos condutores. As duas motocicletas foram abordadas na segunda-feira (11), uma no Retiro, na Avenida Coimbra, e outra no bairro Voldac, na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Os dois foram presos – um por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o outro por receptação.

Já nessa quinta-feira (14), o monitoramento apontou irregularidades em um VW T-Cross, com indícios de ser um clone, que trafegava pelo Retiro. Em diligências coordenadas pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, o condutor foi identificado como um homem apontado pela Polícia Civil como liderança de uma facção criminosa de Pinheiral. Ele foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e encaminhado ao sistema prisional.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a integração entre as forças de segurança, e o papel da tecnologia na prevenção e combate ao crime.

“O sistema de monitoramento por câmeras vai muito além de registrar imagens. Ele analisa padrões de comportamento e permite que as forças de segurança atuem com rapidez e precisão. Essa integração entre tecnologia e policiamento garante mais segurança para a população, retirando das ruas criminosos e veículos usados para práticas delituosas. Por meio de um trabalho sério, nós temos conseguido alcançar bons resultados”, afirmou Coronel Henrique, parabenizando a todos os profissionais envolvidos.

Os três casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, e os veículos permanecerão apreendidos.

Fotos: Divulgação/Semop.