Carga superdimensionada com mais de 800 toneladas chega à região nesta segunda-feira

A Polícia Rodoviária Federal informou que a carga superdimensionada com mais de 800 toneladas, que já está em trânsito pela Rodovia Presidente Dutra, deve chegar à região da divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (dia 18). O conjunto transportador saiu de Guarulhos (SP) e segue até Seropédica (RJ), com destino para o Porto de Itaguaí, acompanhado pelas equipes de operações da RioSP, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da transportadora responsável, garantindo segurança ao longo do trajeto.

Cronograma de deslocamento previsto:

Segunda-feira: chegada à divisa SP-RJ à tarde.

chegada à divisa SP-RJ à tarde. Terça-feira: sem circulação prevista.

sem circulação prevista. Quarta-feira: pela manhã, deslocamento até o km 317, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia; à tarde, até o km 299, próximo ao acesso à Bulhões, em Porto Real.

pela manhã, deslocamento até o km 317, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia; à tarde, até o km 299, próximo ao acesso à Bulhões, em Porto Real. Quinta-feira: deslocamento até o km 264, em frente à base da CCR, próximo ao bairro Roma.

deslocamento até o km 264, em frente à base da CCR, próximo ao bairro Roma. Sexta-feira ou sábado: deslocamento até o km 233, UOP – Caiçara.

deslocamento até o km 233, UOP – Caiçara. Domingo à noite (por volta das 23h): descida da Serra das Araras, com interdição da pista de subida para permitir a descida da carga pela contramão, operação prevista para durar cerca de 4 horas. A pista de descida não será transformada em mão dupla durante a operação na Serra das Araras, devido ao traçado estreito e curvas fechadas do local.

A PRF alerta que essas informações são previsões e podem sofrer alterações devido a necessidades logísticas, condições climáticas ou ocorrências na via. Durante o deslocamento, a carga poderá ocupar duas faixas simultaneamente devido às suas dimensões.

Segurança e orientações para motoristas

A RioSP reforça a importância de que os motoristas mantenham atenção redobrada à sinalização, respeitem o distanciamento entre veículos e acompanhem as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) ao longo da rodovia.

Curiosidades sobre a operação

– Trata-se do maior conjunto transportador a circular pela Rodovia Presidente Dutra.

– O conjunto possui 59 eixos.

– Para transportar a mesma carga seriam necessários 38 caminhões de 3 eixos.

A PRF reforça que continuará atualizando o público sobre qualquer alteração no cronograma, para que os motoristas possam se programar.

Foto: Divulgação/RioSP