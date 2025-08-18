Jovem é morto a tiros em Rio Claro

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na noite de domingo (dia 17) no bairro Alambari, em Rio Claro. O crime aconteceu por volta das 19h, na Rua da Azaleia.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que um carro passou pelo local e os ocupantes efetuaram pelo menos três disparos contra a vítima, que morreu ainda no local.

Familiares contaram aos policiais que o rapaz demonstrava medo nos últimos dias, mas não revelou o motivo. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O caso foi registrado como homicídio doloso na delegacia de Rio Claro. Até o momento, os autores não foram identificados.