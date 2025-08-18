Prefeito Tande Vieira destaca índices históricos na segurança de Resende

Os índices de criminalidade no primeiro semestre de 2025 alcançaram resultados inéditos, representando um marco para a segurança pública do município.

De acordo com os dados divulgados pela prefeitura, Resende registrou a menor letalidade violenta desde 2016 e os menores números de roubo de carga, de veículos e de rua desde 2003. Além disso, o município atingiu recordes de apreensão de armas, drogas e de prisão de envolvidos com o tráfico.

O prefeito Tande Vieira ressaltou que os resultados são fruto da união de esforços entre diferentes esferas do poder público e forças de segurança. “Esses números mostram que estamos no caminho certo. É um trabalho conjunto, que só foi possível graças à dedicação de todos os agentes de segurança que atuam em Resende. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao comandante Menezes, aos secretários Felipe Curi e Victor Cesar, à nossa Secretaria de Segurança, à Polícia Civil e Militar, ao delegado Michel Floroschk e à coronel Sabrina, comandante do 37º BPM. Essa conquista é coletiva e mostra que Resende está cada vez mais preparada para enfrentar o crime e proteger a sua população”, destacou Tande Vieira.

O prefeito também reforçou que a cidade seguirá avançando nas políticas públicas de segurança:

“Temos desafios pela frente, mas esses resultados reforçam que estamos no rumo certo. Vamos continuar trabalhando para que Resende seja uma cidade cada vez mais tranquila, segura e boa para viver e criar nossos filhos. Esse é o nosso compromisso.”