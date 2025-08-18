Homem descumpre medida protetiva e é preso após ex-companheira acionar botão de pedido de ajuda em VR

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na noite do último sábado (dia 16), por descumprir medida protetiva em favor da ex-companheira, de 51 anos. A ação foi realizada por policiais militares que integram o Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A prisão ocorreu poucos minutos após a vítima acionar o botão de pedido de ajuda instalado em seu celular.

De acordo com a vítima, o ex-marido, mesmo proibido judicialmente de se aproximar dela, estaria embriagado e tentou entrar em sua residência, no bairro Água Limpa. O homem teria forçado o portão e, diante da ameaça, a mulher acionou o dispositivo de segurança. Minutos depois, o suspeito foi localizado dentro de um ônibus, próximo ao endereço.

Aos policiais, ele admitiu ter tentado entrar no imóvel e acabou detido em flagrante, sendo conduzido à 93ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da ação integrada e o papel da tecnologia no combate à violência doméstica.

“A prisão demonstra a eficácia do nosso sistema e de toda a rede de proteção à mulher de Volta Redonda. Cinco segundos após o acionamento do botão, que acontece de forma silenciosa no celular da vítima, a solicitação chegou ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que prestou todo o apoio necessário, enviando a viatura mais próxima para garantir a segurança da solicitante. Com essa rapidez e prontidão conseguimos evitar que o descumprimento da medida protetiva se transformasse em algo mais grave, preservando a integridade física da vítima e garantindo que o agressor responda por seus atos, sem qualquer sensação de impunidade”, afirmou Coronel Henrique.

Botão de pedido de ajuda

O botão de pedido de ajuda é disponibilizado às mulheres com medida protetiva expedida pela Justiça e interligado ao Ciosp. Na prática, permite que vítimas de violência doméstica acionem as forças de segurança em situações de perigo iminente, com apenas um toque no celular.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher em Volta Redonda, basta ligar para os números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Fotos: Divulgação/Semop